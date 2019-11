Cocaïne in accu gevonden bij Duitse grens

Bij drugscontroles aan de grensovergang Oldenzaal-Bad Bentheim heeft de Duitse politie onder meer 3 kilo cocaïne in een omgebouwde autoaccu gevonden en drie smokkelverdachten opgepakt.

De verdachten werden woensdag na een controle aangehouden en zijn donderdag op gezag van de onderzoeksrechter in de Duitse stad Nordhorn in voorlopig hechtenis genomen. Onder hen bevindt zich een 32-jarige Nederlander. Daarnaast zijn een 32-jarige Litouwer en een 37-jarige Bulgaar aangehouden wegens de smokkel van verdovende middelen van Nederland naar Duitsland. Volgens de politie in Bad Bentheim bedraagt de straatwaarde van de in beslag genomen 5 kilo cocaïne, 20 kilo MDMA en 47 gram crystal meth circa 600.000 euro.

De Nederlander reed als bijrijder mee in de auto van de Litouwer. Toen hun auto woensdagochtend tot stoppen werd gemaand, wierp de Nederlander bijrijder een zakje met methamfetaminen uit het raam. Na verdere doorzoeking van de auto werden ook twee dozen aangetroffen met 20 kilo MDMA, een grondstof voor xtc.

Twee uur later werd na dezelfde grensovergang ook een Bulgaarse automobilist aangehouden, die de accu van zijn auto zo had omgebouwd dat daarin ook 3 kilo coke kon worden verstopt. De politie in Bentheim verspreidde daarvan een foto.