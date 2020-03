In de haven van Rotterdam is een lading van 400 kilo cocaïne gevonden. De smokkelwaar zat verstopt in een container met maïszaad.

De container was afkomstig uit Chili. Vanuit Rotterdam zou de vracht naar een bedrijf in Oosterhout worden gebracht, maar die onderneming heeft volgens het Openbaar Ministerie niets met de smokkel te maken. De cocaïne is inmiddels vernietigd.