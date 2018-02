Cocaïne en geld gevonden in woning Den Haag

De politie heeft een 31-jarige man uit Zoetermeer opgepakt op verdenking van veelvuldige drugshandel. De man werd in een auto in Zoetermeer aangehouden. Bij doorzoeking van de woning in Den Haag waar hij regelmatig verbleef, werd 5 kilo pure cocaïne - met een straatwaarde van ruim een half miljoen euro - en 57.000 euro contant gevonden.

De drugs en het geld zijn in beslag genomen, net als een auto, een duur horloge en andere kostbaarheden.

De man wordt vrijdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt dan of de man vast blijft zitten.