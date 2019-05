Coalitiepartijen willen af van Brouwerseiland

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland ziet geen heil meer in de realisatie van het project Brouwerseiland. De Raad van State vernietigde dinsdag het bestemmingsplan en de afgegeven vergunningen voor het plan. Vrijdagavond brachten de coalitiepartijen naar buiten dat ze komende donderdag met een motie komen waarin staat dat ze een nieuwe aanvraag van de initiatiefnemers niet zullen ondersteunen.

In de plannen van dat project is de aanleg van dertien eilandjes voorzien met daarop 325 luxe vakantievilla’s in het Grevelingenmeer.

Coalitieleider Robbert Lievense (Leefbaar Schouwen-Duiveland): „ We hebben een politieke realiteit en een bestuurlijke realiteit. B en W bestuderen op dit moment de uitspraak. De gemeenteraad staat daar uiteraard los van, maar wij willen aangeven dat als er een nieuwe aanvraag komt, het toch einde verhaal is als het aan ons ligt.”

Lievense legt uit dat dat als projectontwikkelaar Brouwerseiland BV met een aangepast plan voor het ontwikkelen van de eilandengroep komt, er sprake is van een nieuwe situatie. In de Zeeuwse kustvisie is afgesproken geen nieuwe grootschalige bebouwing in het gebied toe te staan. De coalitiepartijen willen zich aan die afspraken houden.