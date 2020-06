Coalitiepartijen kritisch maar toch achter Halsema

De Amsterdamse coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben tijdens een spoeddebat kritische vragen gesteld aan burgemeester Femke Halsema over de demonstratie tegen racisme en politiegeweld, vorige week op de Dam. Ze willen van haar weten hoe het kon dat zij, de hoofdcommissaris van politie en de hoofdofficier van justitie zich lieten verrassen door een veel grotere mensenmenigte dan voorzien, waardoor de coronaregel van 1,5 meter afstand niet meer kon worden volgehouden.

Tegelijk vinden de coalitiepartners het belangrijk dat er in de stad een vuist wordt gemaakt tegen racisme, maar ze willen wel weten hoe dit soort incidenten in de toekomst kan worden voorkomen.

„De burgemeester had moeten ingrijpen en handhaven en alles daar tussenin. Demonstreren is een groot goed, maar niet als we anderen in gevaar brengen”, zei PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki, die zelf bij het protest aanwezig was.

Met steun van de coalitie, die 26 van de 45 zetels inneemt, lijkt het erop dat de motie van wantrouwen tegen Halsema die de VVD heeft voorgesteld, geen meerderheid krijgt.

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma, die een van de aanvragers was van het spoeddebat, nam genoegen met de uitleg en de excuses van Halsema en stond niet als ondertekenaar onder de motie.

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, kreeg ervan langs van coalitiepartijen GroenLinks, SP en D66. Ze vroegen Nanninga hoe het kan dat de partij zo kritisch is over de vele mensen op de Dam, terwijl de landelijke FVD-leider Thierry Baudet tegen de 1,5 meter afstand is en gewoon handen schudt. Nanninga zei daarop: „Die 1,5 meter vinden wij in de buitenlucht niet belangrijk. Maar Baudet is geen burgemeester. Het gaat erom dat de regels voor iedereen gelden en dat heeft de burgemeester ondermijnd.” Nanninga riep Halsema op om op te stappen, „in het belang van de stad en uzelf”.