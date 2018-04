In Hendrik-Ido-Ambacht wordt de vorming van een nieuwe coalitie van SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA nader onderzocht.

Dit is de uitkomst van een informatieronde met alle politieke partijen in de achterliggende weken, meldde de informateur dinsdag. Direct na de verkiezingen heeft lijsttrekker Flach van de grootste partij, de SGP-ChristenUnie, het initiatief genomen tot gesprekken met alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht.