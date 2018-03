Coalitiebesprekingen Krimpenerwaard zonder SGP

In de gemeente Krimpenerwaard hebben de oude coalitiepartijen Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (7 zetels), VVD (4), ChristenUnie (3) woensdagavond samen onderhandelingen gevoerd zonder coalitiepartij SGP (4).

In plaats hiervan had informateur P. van der Hek D66 (2) uitgenodigd. Als de coalitieonderhandelingen slagen, krijgt Krimpenerwaard een coalitie met de kleinst mogelijke meerderheid: 16 van de 31 zetels. De oude coalitie bezette 19 zetels. D66 voerde in de afgelopen jaren felle oppositie tegen vooral de SGP.