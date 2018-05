Coalitie Zaltbommel rond

Gemeente Zaltbommel heeft een nieuwe coalitie. De vier formerende partijen SGP, ZVV, CU en VVD hebben de definitieve versie van het bestuursakkoord vastgesteld. Komende donderdag wordt het akkoord besproken in de raadsvergadering.

De vier partijen brachten het nieuws vrijdag naar buiten. In het bestuursakkoord zijn meerdere suggesties opgenomen van partijen die niet aan de nieuwe coalitie deelnemen.

Nu het bestuursakkoord klaar is, zijn ook de namen van de wethouders bekend gemaakt. De SGP heeft gekozen voor een wethouder van buiten de gemeente: Gijs van Leeuwen (1962).

Voor de ZVV en de CU komen de zittende wethouders Kees Zondag en Adrie Bragt terug. Namens de VVD maakt Willem Posthouwer deel uit van het college.

De nieuwe SGP-wethouder woont in Houten en is vanaf zijn achttiende politiek actief. Hij was ruim 21 jaar raadslid/fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad van Houten, meer dan zes jaar algemeen bestuurslid van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden en is nu actief als statenlid/factievoorzitter in de Provinciale Staten van Utrecht.

Als SGP-raadslid is hij betrokken geweest bij de groei van de gemeente Houten.

Van Leeuwen is getrouwd, heeft zes kinderen en een kleinkind.