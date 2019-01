Coalitie West Betuwe weert koopzondag

De komende jaren komt er geen koopzondag in West Betuwe. Dat is één van de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord dat Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe donderdag presenteerden. SGP-voorman Lourens van Bruchem: „Ik zie er de leiding van de Heere in.”

De komende periode wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld onder inwoners en ondernemers om de meningen te peilen over de openstelling van winkels op zondag.

Het al dan niet invoeren van de koopzondag was van meet af aan een van de grootste struikelblokken in de formatie. Ook al omdat deze kwestie de afgelopen jaren rond Kerst door een aantal ondernemers in Geldermalsen –geruggensteund door onder meer VVD en D66– op de politieke agenda werd gezet.

De toenmalige coalitie Dorpsbelangen, CDA en SGP hield de rug recht, maar Dorpsbelangen nam in haar verkiezingsprogramma wel op dat de partij in de nieuwe gemeente West Betuwe open stond voor een experiment met maximaal twaalf koopzondagen.

„Dorpsbelangen, Leefbaar, SGP en CDA leken aan het begin van de formatie het motorblok van de nieuwe coalitie te worden, maar er hing wat boven de markt: de winkeltijdenverordening”, analyseerde Dorpsbelangen-onderhandelaar Ed Goossens donderdag het formatieproces. „Omdat we de onderhandelingen niet wilden laten stagneren, hebben we gevraagd of de koopzondag een vrije kwestie mocht worden. Alle partijen gingen akkoord, behalve de SGP”, aldus Goossens. Ondanks pogingen van Dorpsbelangen en SGP –goede maatjes in Geldermalsen– werd er geen oplossing gevonden en de SGP verliet de onderhandelingstafel.

Begin deze maand kwam de SGP onverwachts weer in beeld toen de nieuwe combinatie Dorpsbelangen, ChristenUnie, Leefbaar Lokaal, CDA en Groen Links het niet eens werd over de bouw van extra windmolens en beide laatste partijen opstapten. „Binnen een uur zat de SGP weer aan tafel”, herinnerde Goossens zich. „Er lagen al plannen en het was de vraag of de SGP zich daar in kon vinden.” Dat leverde geen problemen op, wel hield SGP-onderhandelaar Van Bruchem zijn poot stijf bij de koopzondag: geen experiment en ook geen vrije kwestie. Goossens: „Een onderzoek was het maximaal haalbare. Het is nu niet duidelijk of er echt behoefte bestaat aan een koopzondag. Van ondernemers horen we wisselende geluiden, veel winkeliers willen helemaal niet open. Voor ons was de koopzondag een bespreekpunt, geen breekpunt.”

SGP-voorman Van Bruchem liet donderdag weten blij te zijn met de uitkomst van de onderhandelingen. „Zondagsrust is belangrijk voor iedereen, ook voor ondernemers. Een recent onderzoek wees uit dat 85 procent van de ondernemers in West Betuwe niet op een koopzondag zit te wachten.”

Bovendien zijn er volgens Van Bruchem andere manieren voor middenstanders om zich te versterken, zoals de uniformering van de doordeweekse openingstijden en het invoeren van gratis parkeren. De SGP’er benadrukte dat de zondagopenstelling een lastig punt was. „Wij zijn weggelopen van de onderhandelingen, maar in januari is er een nieuwe start gemaakt. Er is constructief met elkaar gesproken. We wisten wat we aan elkaar hadden.”

Van Bruchem is blij met het akkoord. Naast de koopzondag heeft de SGP andere wensen kunnen realiseren, zoals de afspraak om het begraven betaalbaar te houden, beleid om verslaving tegen te gaan en de beschikbaarheid van zorg en de steun aan zwangeren.