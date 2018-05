Coalitie-onderhandelingen Krimpen aan den IJssel mislukt

De coalitiebesprekingen in Krimpen aan den IJssel tussen Stem van Krimpen, de SGP, Leefbaar Krimpen en het CDA zijn na weken onderhandelen vrijdag stukgelopen op onder meer de zondagsopenstelling van winkels.

Dit meldde lijsttrekker Kirsten Jaarsma van Stem van Krimpen vrijdagavond in een persbericht dat de voormalige beoogde coalitiepartners gezamenlijk hadden ondertekend. Ondanks de „constructieve gesprekken” hebben de onderhandelende partijen onderling geconcludeerd dat ze er op een aantal punten niet uitkwamen. „Met name op het punt van de zondagsopenstelling van winkels is vastgesteld dat de standpunten uiteindelijk te ver uiteenliepen.” Ook aan andere grote onderwerpen zoals evenementenbeleid, gratis openbaar vervoer en bereikbaarheid zaten te veel haken en ogen. „De betrokken partijen betreuren deze situatie.”

Nu de onderhandelingen zijn gestaakt, zal Stem van Krimpen opnieuw een informateur zoeken, die in samenspraak met alle lokale partijen zal bezien welke partijen binnenkort nieuwe besprekingen zullen aanvangen. De afgelopen weken kreeg vooral Stem van Krimpen via sociale media grote kritiek van kiezers vanwege de keuze voor besprekingen met de SGP.