Coalitie kritisch over eigen optreden aan slot coronadebat

De coalitiepartijen zijn niet trots op hun optreden woensdagavond aan het einde van het coronadebat in de Tweede Kamer. Zij blokkeerden met een gezamenlijke truc een hoofdelijke stemming over een PVV-voorstel voor hogere lonen in de zorg. De oppositie is daar woedend over en sprake van sabotage.

De ChristenUnie staat nog achter het besluit om de stemming te dwarsbomen, maar geeft toe dat het debat daardoor „een weinig verheffend einde” kende. D66-fractieleider Rob Jetten spreekt van „een lelijke wending” en noemt daarbij het handelen van zijn eigen partij „bepaald niet sterk”.

Ook het CDA noemt de gang van zaken „niet fraai” en vindt uitleg op zijn plaats. „Zeker omdat wij hier zelf debet aan zijn en dat is natuurlijk niet goed”, zegt fractieleider Pieter Heerma. De VVD noemt het beeld dat is ontstaan „niet goed” maar wijst op de afspraken die „niet voor niets” zijn gemaakt over hoofdelijk stemmen in coronatijd.

Als gevolg van de coronamaatregelen werken ook leden en medewerkers van de Tweede Kamer zo veel mogelijk thuis. Afgesproken is dat hoofdelijke stemmingen ruim van tevoren worden ingepland, omdat dan elk lid afzonderlijk zijn of haar stem moet komen uitbrengen.

PVV-leider Wilders ging volgens de coalitiepartijen tegen die afspraak in door woensdagavond om een hoofdelijke stemming te vragen, toen bij het stemmen per fractie de stemmen staakten. Daarbij moeten alle leden afzonderlijk hun stem komen uitbrengen. De aanvraag kwam te laat om dat te kunnen regelen, vinden de regeringspartijen.

Om iedereen op dat moment bijeen te krijgen om te stemmen, was volgens de ChristenUnie een schorsing van zeker vier uur nodig geweest. Hun Kamerlid Stieneke van der Graaf bijvoorbeeld had ervoor uit Groningen naar Den Haag moeten komen.

Daarom besloten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een groot aantal Kamerleden naar huis te sturen. Er bleven daardoor te weinig parlementariërs over om een hoofdelijke stemming te kunnen houden. Daarvoor moet de helft plus één aanwezig zijn.

De ChristenUnie zei dat regeringspartijen wel „een fout” hebben gemaakt door hun „dilemma” niet goed uit te leggen. „Er is niemand van de coalitiepartijen naar voren gelopen om de keuze toe te lichten en het gesprek met de oppositie aan te gaan. Dat had wel gemoeten.”

De partijen leggen de bal bij Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij willen van haar horen hoe het verder moet als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Kamerleden zullen dan op vergaderdagen weer allemaal aanwezig moeten zijn, merkt Jetten op. „Hoe kan dat veilig en ‘coronaproof’?”