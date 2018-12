Coalitie Hoeksche Waard rond

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard, die per 1 januari ontstaat, krijgt een coalitie van CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en de ChristenUnie.

De coalitiepartijen hebben 22 van de 37 zetels in de gemeenteraad. Het college telt vijf wethouders. Het CDA levert twee fulltimewethouders, Paul Boogaard en Joanne Blaak, Lokalen Hoeksche Waard vaardigt Harry van Waveren af. Voor de SGP neemt Piet van Leenen zitting in het college en de ChristenUnie levert met Huibert Steen een parttimewethouder.

Het nieuwe college wil inzetten op samenwerking tussen de samenleving, de raad en het college. „Daarom ligt er een hoofdlijnenakkoord en geen dichtgetimmerd akkoord”, benadrukte CDA’er Boogaard. „De coalitie heeft het ”wat” vastgesteld, de raad krijgt de ruimte om het hoe in te vullen.” De betrokkenheid van de burger moet vorm krijgen aan de hand van dorpsgericht werken. „We gaan naar de mensen toe om onze plannen en ideeën te bespreken en wensen en initiatieven vanuit de samenleving te horen. Het moet een maatschappelijk akkoord worden”, aldus Boogaard. Verkenner Van der Tak gaf aan dat een dergelijke manier van werken „nog niet in heel veel gemeenten gedaan wordt.” Hij riep de nieuwe raadsleden en het college ertoe op elkaar de ruimte te geven.

De portefeuille van ChristenUniewethouder Steen past als een jas. „Wij zijn de verkiezingen ingegaan met de thema’s groen en sociaal. Daar passen zaken zoals armoedebestrijding en duurzaamheid perfect bij.” Dankbaarheid is er bij SGP’er Van der Wulp. „Overal zie je de SGP en de CU buiten de boot vallen op principiële punten zoals de zondagopenstelling. Daar hebben we hier heldere afspraken over kunnen maken. In de Hoeksche Waard heeft de SGP nooit voor openstelling gestemd. Bestaand beleid wordt gehandhaafd, de winst is dat het nieuwe college geen stimulerende rol zal spelen voor recreatieve initiatieven.”