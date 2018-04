Coalitie en oppositie wisselen in Renswoude: college CU, VVD en Dorpsbelang

De ChristenUnie en de VVD hebben in Renswoude met de beoogde coalitiepartner Dorpsbelang Renswoude een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een gezamenlijk programma voor de komende vier jaar. Alle drie partijen leveren voor het nieuwe college een wethouder in deeltijdfunctie.

CU en VVD waren het al eerder eens. Omdat zij voor de kleine zelfstandige gemeente een sterk en eensgezind lokaal bestuur belangrijk vinden, is voor bredere steun in de gemeenteraad Dorpsbelang gevraagd aan te schuiven. Elementen uit het verkiezingsprogramma van Dorpsbelang zijn in het akkoord opgenomen.

Opvallend in Renswoude is dat vergeleken met de afgelopen raadsperiode coalitie en oppositie wisselen. In de vorige colleges bezetten CDA en SGP de wethoudersposten. De CU heeft vier van de elf zetels in de gemeenteraad, de VVD en Dorpsbelang beide twee.

De beoogde wethouder voor de CU is lijsttrekker Sander van ‘t Foort, voor de VVD lijsttrekker Marieke Teunissen en voor Dorpsbelang Arnout Wijs, lid van een van de raadscommissies. De komende weken wordt de tekst van het coalitieakkoord verder uitgewerkt, zodat in de gemeenteraadsvergadering van 29 mei het nieuwe college kan worden beëdigd.