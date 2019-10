Coalitie Den Haag klapt om corruptiezaak

De coalitie in de gemeente Den Haag is woensdag geklapt. VVD, D66 en GroenLinks hebben geen vertrouwen meer in hun partner Hart voor Den Haag/Groep de Mos, na de verdenkingen van corruptie tegen twee wethouders van die partij. „Gesprekken die hierover vandaag met Hart voor Den Haag/Groep de Mos zijn gevoerd en het door hen uitgegeven persbericht hebben geleid tot het besluit om de huidige samenwerking met Hart voor Den Haag/Groep de Mos in deze coalitie per direct te beëindigen”, laten de drie partijen in een gezamenlijke verklaring weten.

Wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden ervan verdacht dat ze tegen betaling vergunningen hebben geregeld voor ondernemers. Rechercheurs doorzochten dinsdag hun werkkamers op het stadhuis en hun woningen. De Mos en Guernaoui zeggen dat ze naar eer en geweten hebben gehandeld en dat ze zich niet herkennen in de beschuldigingen. Hun partij spreekt van „karaktermoord”.

De Haagse gemeenteraad komt woensdagavond bijeen voor een spoeddebat over de kwestie.

VVD-wethouder Boudewijn Revis zegt in een reactie: „Je wilt niet geassocieerd worden met twijfels rondom de integriteit van het stadsbestuur. Ze zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen, ik beschuldig niemand, maar het zijn zware verdenkingen. Ook een raadslid van de partij wordt verdacht. Dat is zo ernstig dat je daar grote afstand van moet nemen. De partij heeft geen enkel zicht kunnen geven op het snel beëindigen van de twijfels.”

VVD, D66 en GroenLinks zeggen dat er nu moet worden gewerkt „aan een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de Haagse gemeenteraad”. De eerste keus is een nieuwe coalitie. Om aan een meerderheid te komen zijn minstens twee andere partijen nodig, zoals CDA en PvdA. „Een minderheidscoalitie met gedoogsteun is de tweede optie”, zegt Revis. Volgens de wethouder wordt er pas na het spoeddebat over een nieuwe coalitie gesproken.

De Mos en Guernaoui zijn dinsdag tijdelijk teruggetreden. Hun taken zijn verdeeld over de zes andere wethouders. „Wij zullen de stad voorlopig besturen tot er na onderhandelingen een nieuw college is gevormd”, aldus Revis.