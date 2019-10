Coalitie Arnhem gaat toch samen verder

De Arnhemse coalitiepartijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA kunnen weer samen door één deur. Na maanden overleggen en onderhandelen is daarom dinsdag besloten dat de coalitie toch samen verder gaat. In juni zegden de fracties van GroenLinks en PvdA de samenwerking op wegens verstoorde verhoudingen, met name tussen GroenLinks en D66.

De formele reden om de stekker uit het bestuursakkoord te trekken was een verschil van inzicht over oplossingen voor het miljoenentekort in de zorg. Daar is volgens de fractievoorzitters nu een oplossing voor gevonden waarbij alle partijen water in de wijn hebben gedaan.

Belangrijker was dat het al jaren niet botert in de Arnhemse raad. Daar is al eerder onderzoek naar gedaan en ditmaal heeft oud-staatssecretaris Geke Faber (PvdA) de ruzie beslecht. De fractievoorzitters gaan nu elke week met elkaar aan tafel zitten. Ze proberen elkaar beter te informeren en fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft de raad al meer dan eens gekapitteld over de omgangsvormen.