COA wil nieuw overleg met Weert over sluiting asielzoekerscentrum

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA is teleurgesteld in de door de gemeente aangekondigde sluiting van het azc in Weert. Het COA hoopt nog voor de zomer op nieuw overleg om te voorkomen dat het azc met zo’n duizend asielzoekers dichtgaat. „Anders hebben we een probleem, zeker gelet op de urgentie van de opvang van nieuwe asielzoekers”, zei een woordvoerder van het COA woensdag.

Weert houdt het COA aan een vijf jaar geleden gemaakte afspraak: het azc blijft maximaal vijf jaar open. Tegen de komst van het azc was in 2015 veel verzet, maar de gemeente stelde de voormalige kazerne in Weert open vanwege de enorme toestroom van asielzoekers.

Nu die instroom weer groter wordt is het COA dringend op zoek naar nieuwe opvangplekken, desnoods in sporthallen. De woordvoerder van het COA hoopt dat de gemeente terugkomt op de beslissing: „In bestuurlijk Nederland zijn besluiten niet altijd in beton gegoten”, zei hij. „Als het azc in Weert wegvalt, staan we voor een nieuwe uitdaging bovenop de al bestaande uitdagingen.”