COA neemt azc Azelo voor vierde keer in gebruik

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt in februari volgend jaar voor de vierde keer het asielzoekerscentrum in het Twentse Azelo (gemeente Borne) in gebruik. Al driemaal is de opvanglocatie in de afgelopen tien jaar gesloten en dat zou telkens definitief zijn, maar burgemeester en wethouders hebben deze week besloten om de gebouwen toch weer voor drie jaar aan het COA te verhuren. „In tegenspraak met recent gemaakte afspraken, maar dit is de beste optie”, aldus het college donderdag.

Het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in het dorp daalde in de afgelopen jaren door tal van problemen. Toen de laatste asielzoekers eind vorig jaar vertrokken, verzekerde de gemeente de omwonenden dat er niet opnieuw asielzoekers naar Azelo zouden komen. Zowel het COA als de gemeente vond de verouderde gebouwen daarvoor ook niet meer geschikt. De gemeente zou een nieuwe bestemming zoeken voor het inmiddels aangekochte voormalige jongenspensionaat.

Maar het COA heeft dringend meer opvangplekken voor kort verblijf nodig. En het terrein kost de gemeente Borne nu alleen maar geld, zodat de verhuur „de enige budgettair neutrale oplossing” is. Als het COA over drie jaar weer vertrekt, zijn er opbrengsten uit de verhuur en is „een kleinschalige invulling van het terrein” wel mogelijk, denkt het college.

De gemeenteraad van Borne moet nog over het voornemen beslissen. Het college verwacht al dat de raad kritisch zal zijn, net als de omwonenden. Daarom is donderdag al beloofd dat er nog aanpassingen mogelijk zijn en dat er harde garanties zullen komen voor de toekomst.