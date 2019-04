COA: dit jaar meer asielplekken nodig

Voor dit jaar is er meer opvangcapaciteit voor asielzoekers nodig. Het COA verwacht dat het aantal asielaanvragen licht stijgt en dat asielzoekers langer in de opvang verblijven. Al met al moeten er dit jaar 30.300 opvangplaatsen beschikbaar zijn. Dat betekent dat er 2500 nieuwe plekken moeten komen, inclusief 2000 reserveplaatsen om snel te kunnen handelen als de behoefte verandert.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers ziet dat de procedure van asielvragen soms meer tijd vraagt. Bovendien duurt het langer voordat vergunninghouders de opvang verlaten naar een woning in een gemeente.

Twee keer per jaar neemt het COA een besluit over het op- of afschalen van de asielopvangcapaciteit. Vorig jaar waren er 27.000 opvangplekken nodig, becijferde de instantie een jaar geleden.