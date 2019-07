COA: Betere spreiding azc’s, vooral in westen

De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Milo Schoenmaker wil dat nieuwe azc’s vooral in het westen van het land komen. „Daar zijn al minder opvanglocaties en er loopt een aantal overeenkomsten af, zoals in Rotterdam en Rijswijk”, zegt hij in een interview met het AD.

Het COA, dat 25 jaar bestaat, vangt nu 24.000 asielzoekers op en er zouden minstens 2500 extra plekken bij moeten komen. Schoenmaker, voormalig burgemeester van Gouda, is sinds januari de baas van het COA. „Ik weet hoe het voelt om aan de andere kant van de tafel te zitten.” In de eerste helft van dit jaar bezocht hij de helft van de zeventig azc’s.

„Er wordt gewerkt aan aparte opvang voor mensen uit veilige landen. Dan komen die personen niet in de reguliere opvang, dat zal echt helpen.” In Hoogeveen en Amsterdam zijn nu opvanglocaties voor overlastgevers. „Vanuit het COA gezien was de komst van die twee centra positief: wij waren van die mensen af op de reguliere locaties, daar werd het rustiger”, aldus Schoenmaker in de krant.