„CO2-uitstoot auto’s in 2030 40 procent lager”

Het Europees Parlement wil dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen in 2030 40 procent minder is dan in peiljaar 2021. Dat gaat verder dan de 30 procent die de Europese Commissie heeft voorgesteld, maar is minder dan de milieucommissie van het parlement met steun van de milieubeweging had geëist.

Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie moeten nu in onderhandeling over een definitieve norm. De Commissie vreest dat de strengere normen slecht zijn voor de Europese auto-industrie en banen zal gaan kosten. Maar zij werden door het Parlement aangenomen met 389 tegen 239 stemmen.

Elektrische auto in 2027 even duur als benzinevariant

De lidstaten bespreken de voorstellen volgende week voor het eerst. Vooral de grote auto-producerende landen, zoals Duitsland, liggen dwars. Nederland is voor hogere normen. Auto’s en bestelwagens zorgen in Europa voor ongeveer 15 procent van de CO2-uitstoot.

CDA-europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, een van de initiatiefnemers van het compromisvoorstel, was tevreden over de uitslag. „Alle sectoren moeten bijdragen aan de doelen van het Parijs-akkoord, ook de heilige koe de personenwagen”. Die buiten schot laten zou de last onevenredig zwaar op de schouders van boeren en tuinders leggen.

Ook GroenLinks-parlementariër Bas Eikhout is blij dat het parlement de noodzaak van ambitieuze regelgeving erkent, maar hij had verder willen gaan. „Om onze klimaatdoelen te halen moeten we naar een nul-uitstoot in 2050. Daar moet de transportsector zo snel mogelijk aan bijdragen. We kunnen ons klimaat niet in gevaar brengen omdat sommige lidstaten en de Commssie lobbyen voor de auto-industrie”.