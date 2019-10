CO2 uit verbrand afval laat bloemen groeien

Glastuinders in de buurt van Duiven (Gelderland) gebruiken vanaf nu koolstofdioxide die vrijkomt bij de verbranding van afval om hun gewassen te laten groeien. Afvalverwerker AVR heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen die het broeikasgas CO2 afvangt. Het bedrijf claimt het eerste afvalenergiebedrijf in Europa te zijn dat op grote schaal CO2 kan afvangen om het aan andere sectoren te leveren.

Afgevangen CO2 uit Duiven gaat in tanks naar glastuinbouwbedrijven in de omgeving, die het gas in hun kas goed kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de groei van groenten of bloemen te bespoedigen. De installatie heeft een capaciteit van 100.000 ton CO2 per jaar. Dat komt grofweg neer op de uitstoot die zo’n 50.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens jaarlijks veroorzaken door hun energiegebruik, vervoer, voeding en spullen.

AVR heeft plannen om in Rozenburg, bij Rotterdam, een vergelijkbare installatie te gaan bouwen. Op de langere termijn ziet het bedrijf mogelijkheden om ieder jaar 800.000 ton CO2 af te vangen voor hergebruik.

„Wij ambiëren een CO2-neutrale afvalverwerking en met deze stap kunnen we ons met recht een koploper noemen in Nederland en Europa”, zegt topman Yves Luca van AVR.