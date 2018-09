In zijn woonplaats Rotterdam is maandagmiddag beeldend kunstenaar Co Westerik overleden, zo meldt zijn familie. Hij is 94 jaar geworden en was al langere tijd ziek. Zijn oeuvre bestaat uit ruim tweehonderd olieverfschilderijen, waarvan Snijden aan gras (1966) waarschijnlijk het bekendste is. Reproducties van dit werk werden in de jaren zeventig uit de trein verwijderd, nadat veel mensen er aanstoot aan hadden genomen.

Westerik vatte het dagelijks leven samen in momentopnamen en zette de werkelijkheid vertekend op papier. Hij zou pas in de jaren zestig echt gewaardeerd worden voor deze werkwijze. Vrijwel altijd is de mens zijn onderwerp.

De op 2 maart 1924 in Den Haag geboren Jacobes Westerik volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Direct na zijn afstuderen in 1947 maakte Westerik het schilderij ‘De Visvrouw’. Daarmee won hij in 1951 de Jacob Maris Prijs voor de Schilderkunst. Westerik schilderde heel anders dan men tot dan toe gewend was, wat hem na deze prijs behalve positieve ook veel negatieve publiciteit opleverde.

Westeriks beeldtaal is uniek. Zo realistisch als zijn voorstellingen zijn, zo sterk is de onderhuidse verontrusting die ze teweeg brengen. Hij hield zich zijn hele, lange kunstenaarsleven bezig met het menselijk lichaam en de natuur. Men zou hem een strenge en scherpe observator van de mens kunnen noemen.

Bekend werd ook zijn in opdracht gemaakte achttien meter hoge muurschildering ‘Touwtjespringend meisje’ op een Rotterdamse politiebureau. Westerik beperkte zich echter niet tot schilderen: hij tekende en legde zich toe op het maken van etsen, litho’s en zeefdrukken. Ook maakte hij boekomslagen.

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam organiseerde tentoonstellingen van zijn werk in 1999, 2004 en 2012. Boijmans kreeg in 2012 een verzameling van 95 tekeningen van hem van verzamelaar Leo van Oosterom, een welkome aanvulling op de werken die het museum al bezat. Het Gemeentemuseum Den Haag presenteerde overzichtstentoonstellingen in 1964, 1994 en 2006. In 1971 en 1991 had Westerik een grote expositie in Het Stedelijk Museum Amsterdam.

In zijn carrière won hij vele prijzen: onder meer de Rembrandtprijs van de stad Leiden, de Staatsprijs voor Beeldende Kunst en een zilveren medaille op de Biënnale van Sao Paulo werden hem uitgereikt. In 1999 werd hij tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd.