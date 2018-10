CNV wil onderzoek naar zorgondernemer

CNV Zorg & Welzijn wil onderzoek naar de overige activiteiten van zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen, om verder „te voorkomen dat we met soortgelijke situaties in aanraking komen”.

„De zorg is gebaat bij kwaliteit en continuïteit, dat rijmt niet met het winstbelang dat particuliere ondernemers nastreven”, benadrukt de bond.

De bond steunde het personeel van de bankroete ziekenhuizen donderdag ter plekke. „Het is van het grootste belang dat er snel duidelijkheid komt voor medewerkers en dat het uitbetalen van hun salaris wordt gegarandeerd. In beide regio’s dient er snel een netwerk te worden gevormd om mensen van werk naar werk te begeleiden. Ook om te voorkomen dat medewerkers de zorg verlaten. De minister moet snel regie pakken”, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn.