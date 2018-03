CNV stuurt vervoerders ultimatum rond cao

CNV Vakmensen heeft aan Arriva en Keolis een ultimatum gestuurd in een conflict over een nieuwe cao. De vakbond wil onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar voor de ongeveer duizend werknemers in het zogeheten multimodaal vervoer, onder wie treinmachinisten.

De bedrijven moeten voor vrijdag 30 maart om 12.00 uur de eisen inwilligen, anders volgen er stakingen, aldus de bond.

Naast hogere lonen, wil de bond minder verschil in de beloning van jongere en oudere werknemers. Ook eist de bond een betere ouderenregeling. Eerder liepen de cao-onderhandelingen vast. Met het ultimatum zegt de bond de werkgever „een laatste kans te geven er op een goede manier uit te komen”.

Het multimodaal vervoer betreft een aantal regionale spoorlijnen die Arriva en Keolis bedienen, soms ook in combinatie met busvervoer.