CNV Onderwijs: afblazen staking was fout

Het afblazen van de onderwijsstaking was een inschattingsfout. Dat zegt CNV Onderwijs die de beslissing van vrijdag om van een staking af te zien dan ook terugdraait. Eerder deed de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat al.

Vrijdag besloten onderwijsbonden AOb, CNV Onderwijs en anderen de staking van woensdag te schrappen nadat met minister Arie Slob van Onderwijs een convenant was gesloten voor 460 miljoen euro extra. De kleinere vakbond Leraren in Actie noemde het schrappen van de staking meteen al „een miskleun en een blunder”. De onderwijsstaking gaat woensdag nu toch door.

„Die extra 460 miljoen euro is geen structureel geld. Naar onze overtuiging kunnen wij de door de minister toegezegde 460 miljoen euro echter niet laten liggen. Wij willen dat geld rechtstreeks ten goede laten komen aan onderwijspersoneel”, aldus waarnemend voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs. „Veel onderwijspersoneel wil toch laten blijken dat het niet voldoende is en dat er structureel geld bij moet. Dat begrijpen wij heel goed.”

„Wat je ook van de extra middelen vindt en wat je woensdag ook kiest, laten we vooral respect hebben voor ieders keuze. We streven tenslotte allemaal naar hetzelfde doel”, zei De Vries. Het onderwijs is volgens hem juist op dit moment niet gebaat bij verdeeldheid. „Daarvoor zijn onze problemen te groot.”

CNV Onderwijs telt zo’n 51.000 leden.