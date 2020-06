CNV: meerderheid Nederlanders voor hogere lonen in de zorg

Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking, bijna 80 procent, is voor een structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel. Dat zegt vakbond CNV Zorg & Welzijn na representatief onderzoek door Peil.nl.

Over het hogere salaris voor zorgpersoneel wordt dinsdag in de Tweede Kamer gestemd. Volgens de peiling zijn onder de aanhang van de coalitiepartijen, die tot op heden tegen de loonsverhoging in de Kamer hebben gestemd, óók veel voorstanders. Zo is bijna driekwart van de CDA-kiezers en rond de 80 procent van de D66- en CU-stemmers voor de loonsverhoging.

„De waardering voor zorgpersoneel vanwege hun inzet bij de coronacrisis is bij de meeste Nederlanders heel hoog. Er is veel geklapt, gezongen, gekookt, gezwaaid, er zijn vaatjes haring en schouderklopjes uitgedeeld. Maar er komt geen klinkende munt bij op de salarisstrook van de zorgprofessional”, zegt voorzitter Anneke Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn. „Er is nog geen eenmalige bonus, terwijl de Kamer daarover in maart met algemene stemmen een motie heeft aangenomen. En in het parlement staakten de stemmen tot twee keer toe, toen het ging over een structurele loonsverhoging. Als er één moment is om alle waardering om te zetten in een behoorlijke salarisverhoging, dan is het nu.”