CNV: kabinet en gemeenten moeten scholen helpen met ventilatie

CNV Onderwijs wil dat het kabinet en de gemeenten voldoende middelen ter beschikking stellen voor verbetering van ventilatiesystemen op scholen. Dat schrijft de bond in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Uit een recente peiling onder de eigen leden blijkt dat meer dan 70 procent van het onderwijspersoneel in deze coronacrisis bezorgd is over het ventilatiesysteem op hun school, aldus de bond.

Als de ventilatie niet voldoet, moeten scholen een plan opstellen om het systeem te verbeteren. „Dat vraagt voldoende middelen en daar ontbreekt het veel scholen aan. Onze grote zorg is daarom of alle scholen in staat zullen zijn op korte termijn te investeren in de verbetering van hun ventilatiesysteem’, aldus CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries.