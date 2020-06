CNV: intensive care uitbreiden gaat niet zonder personeel

Het uitbreiden van de intensivecarecapaciteit tot 1700 bedden in crisistijd „gaat niet zonder personeel”, reageert CNV Zorg & Welzijn op het uitbreidingsplan dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft gepresenteerd. Om voldoende personeel aan te trekken én te behouden, zal de zorg aantrekkelijker moeten worden voor werknemers. De eenmalige bonus van 1000 euro die het kabinet onlangs in het vooruitzicht stelde, is volgens de bond te weinig.

„Het kabinet blokkeerde de ruimte voor een structurele loonsverhoging. De waardering beperkte zich tot een éénmalige uitkering van 1000 euro, waarvan de uitwerking nog zeer onhelder is. Dat was te weinig”, zegt voorzitter Anneke Westerlaken. Ze benadrukt dat zorgprofessionals „een cruciale rol” spelen in discussies over de toekomst van de zorg. „Krijgen ze die rol niet, dan zullen steeds meer professionals met hun voeten stemmen en de zorg definitief verlaten.”

CNV Zorg & Welzijn vindt het plan er „op papier goed uitzien”. Westerlaken wijst er echter nog eens op dat Nederland nu al een tekort heeft aan gespecialiseerde ic-verpleegkundigen en de opleiding inclusief stage achttien maanden duurt.

Het uitgangspunt van het kabinet is dat de reguliere zorg zoveel mogelijk door moet gaan bij een eventuele volgende golf van coronabesmettingen. „Dat maakt het goed plannen van capaciteit, aandacht voor stagiaires en nieuwe collega’s én goede arbeidsvoorwaarden om mensen voor de zorg te behouden, extra belangrijk”, aldus Westerlaken.