CNV: historische stap voorwaarts

Een deal waar we mee kunnen thuiskomen. Met die woorden typeerde CNV-voorzitter Piet Fortuin het onderhandelingsresultaat over het nieuwe pensioenstelsel. Volgens CNV is alles bij elkaar een „historische stap voorwaarts” gezet. De bond legt het resultaat met vertrouwen voor aan de achterban.

Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden worden de pensioenuitkeringen afhankelijker gemaakt van de financiële prestaties van de pensioenfondsen. Dat betekent dat de pensioenen bij tegenspoed sneller moeten worden gekort, maar in betere tijden ook sneller weer kunnen stijgen. Het betekent ook dat er geen gebruik meer zal worden gemaakt van rekenrente en dekkingsgraden.

Volgens CNV dreigde een miljoen pensioendeelnemers met een verzekerde premieregeling erop achteruit te gaan in het nieuwe stelsel. In deze deal is dit voorkomen. Ze houden het recht op een hogere pensioenpremie, wat de goedkeuring heeft van de bond.

Verder benadrukt CNV dat „onnodige” pensioenkortingen volgend jaar worden voorkomen omdat de afspraken die eind vorig jaar zijn gemaakt worden verlengd. Deze toezegging is hard nodig in deze crisis, vindt CNV. Voor zware beroepen is er verder extra geld om eerder met pensioen te gaan.

Begin volgende week legt CNV de uitwerking van de pensioendeal met een positief advies voor aan een vertegenwoordiging van de leden.