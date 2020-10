CNV: extra steunmaatregelen noodzakelijk voor getroffen sectoren

Het kabinet moet nu extra steunmaatregelen treffen voor zwaar getroffen sectoren. Met name de horeca en de evenementensector worden nog harder getroffen dan verwacht. Dat stelt het CNV in reactie op de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet dinsdagavond heeft gepresenteerd.

Volgens het CNV is het in september afgesloten steunpakket (NOW 3.0) voor ondernemers inmiddels achterhaald. „Tienduizenden extra mensen lopen het risico om hun baan te verliezen. De situatie is uitzichtloos en schrijnend voor steeds meer Nederlanders”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Onze inzet is dat het kabinet snel extra geld vrijmaakt om de salarissen van horeca- en evenementenmedewerkers langer te kunnen doorbetalen.”

Het CNV roept heel Nederland op om zich aan de coronamaatregelen te houden. Fortuin: „Het is nu alle hens aan dek. Hoe strikter we ons nu aan deze maatregelen houden, hoe sneller we de lijn naar boven weer vinden. Dus hop: mondkapje op, 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk thuiswerken.”

FNV benadrukt dat het belangrijk is dat het coronavirus onder controle komt, maar wil dat werknemers voldoende door hun werkgevers worden gesteund bij het naleven van de maatregelen tegen de virusuitbraak. Afgesproken protocollen moeten daarvoor worden aangescherpt en de inspectie moet ze goed handhaven, vindt voorzitter Han Busker.

„Werknemers staan nu te vaak in de frontlinie om toe te zien op het naleven van het beleid of zelfs het uitleggen ervan. Met bijzonder vervelende en soms zelfs gevaarlijke situaties tot gevolg”, aldus Busker.