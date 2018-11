Cnossen nieuwe directeur van Present

Pieter Cnossen (40) wordt per 1 januari 2019 de nieuwe directeur van Present Nederland. Deze organisatie, opgericht in 2003, koppelt groepen vrijwilligers op projectbasis aan mensen die praktische of sociale hulp kunnen gebruiken. Dat gebeurt inmiddels op ruim zeventig plaatsen in het land. Per jaar zetten zo’n 40.000 vrijwilligers zich in.

Cnossen volgt Tiemen Zeldenrust op. De nieuwe directeur is momenteel werkzaam als adviseur in de gezondheidszorg. Hij is oudste in de Evangelische Gemeente Enschede.