Club Zoetermeer jaar dicht na schietincident

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer heeft per direct nachtclub Club Cobra voor twaalf maanden gesloten, nadat er dinsdag kogels van een zwaar kaliber op waren afgeschoten. Aptroot beschouwt dit als „een ernstig geweldsincident”, zo schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

In de muur van het pand aan de Amsterdamstraat zijn kogelinslagen aangetroffen. De politie heeft met behulp van een speurhond kogelhulzen gevonden. De kogels „zijn vanaf de Engelandlaan over de rails van de RandstadRail en over de openbare weg op het horecabedrijf afgevuurd. Reizigers in de RandstadRail en gebruikers van de openbare weg hadden het slachtoffer kunnen worden”, aldus de burgemeester.

Club Cobra werd in december ook al eens beschoten. Toen besloot burgemeester Aptroot het etablissement voor twee weken te sluiten.

Eerder deze maand is ook al een handgranaat gevonden in de buurt van restaurant El Sultana en club Magnum. El Sultana werd toen voor twee weken gesloten. Deze sluiting is woensdag door de burgemeester met nog eens twee weken verlengd.

Eind vorig jaar lag er ook al een explosief bij club Magnum. Dat was toen voor Aptroot aanleiding om deze club een half jaar te sluiten.