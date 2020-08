Club van dagattracties ‘heel blij’ met oproep kabinet

De Club van Elf, die de belangen van de Nederlandse dagattractiebedrijven behartigt, is „heel blij” met de oproep van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aan het publiek om zich aan de coronamaatregelen te houden. Dat zegt directeur Kees Klesman.

„Het is goed dat het kabinet de mensen waarschuwt, want duidelijk is dat de aandacht van het publiek de afgelopen tijd is verzwakt. Het was dus tijd dat er een wake-upcall kwam van het kabinet om te voorkomen dat het virus zich weer uitbreidt. Het coronavirus is en blijft een serieus probleem en de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen om verspreiding tegen te gaan.” aldus Klesman.

De persconferentie is voor de Club van Elf geen reden om aanvullende maatregelen te nemen. „Wij zijn en blijven scherp op de naleving van de coronamaatregelen van de overheid. Maar we hebben hierbij wel de hulp van het publiek nodig. Houd je dus aan de coronavoorschriften, blijf in je vak staan, houd afstand en kom niet als je klachten hebt,” waarschuwt de directeur van de Club van Elf.

Pretparken, dierentuinen en musea kunnen, net als de horeca, twee weken worden gesloten als de GGD vaststelt dat er meerdere besmettingen met het coronavirus hebben plaatsgevonden, zei Rutte donderdag tijdens de persconferentie.