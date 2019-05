Cliteur: FVD moet nieuwe zuil bouwen

Forum voor Democratie (FVD) moet een nieuwe zuil gaan vormen. Daarvoor pleit partijideoloog en kandidaat-senator Paul Cliteur in De Telegraaf. „We zijn meer dan alleen een politieke partij. We moeten een compleet nieuwe zuil opbouwen met eigen instituties: een partij, een nieuwe omroep, andere kranten, andere debatruimtes en ook aan de universiteiten moet veel gebeuren”, zegt hij.

De Leidse hoogleraar Cliteur, bij wie FVD-leider Thierry Baudet in 2012 promoveerde, noemt Forum „niet alleen een politieke partij, maar ook een culturele beweging”. Die moet tegenwicht gaan bieden aan de invloed van „cultuurmarxisten” in de journalistiek, politiek en onderwijs. „Wij willen echte diversiteit, niet die nepdiversiteit van huidskleur of religie, maar van opinies en van denken. Die ideologische diversiteit moeten we terugveroveren op de instituties”, aldus Cliteur.

Hij is tijdelijk woordvoerder van de nog te vormen Eerste Kamerfractie van FVD sinds de rel rond Henk Otten. Die was beoogd fractieleider tot hij in een NRC-interview kritiek leverde op Thierry Baudet en bleek dat hij zonder overleg ruim 30.000 euro uit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt. Cliteur is de nummer twee op de lijst.