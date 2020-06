Cliëntenraad verpleeghuis dreigt met rechtszaak om bezoekregeling

De cliëntenraad van het Amsterdamse verpleeghuis Vondelstede wil dat de bezoekregeling en andere maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen uiterlijk komende vrijdag verder worden versoepeld. Als dat niet gebeurt, neemt de cliëntenraad juridische stappen tegen zorginstelling Amsta. Vondelstede is onderdeel van die zorginstelling.

Volgens de cliëntenraad worden de bewoners al ruim drie maanden in ernstige mate beperkt in hun vrijheid. „Ze voelen zich gegijzeld. Een belangrijk deel van de bewoners is de afgelopen maanden ernstig achteruitgegaan in zowel hun fysieke als hun cognitieve conditie. Ze kwijnen weg”, stelt Anja Marbus, voorzitter van de cliëntenraad van Vondelstede.

Sinds 15 juni is het voor zorginstellingen mogelijk om de bezoekregeling te verruimen, maar volgens de cliëntenraad maakt Vondelstede te weinig gebruik van de regeling. Namens de cliëntenraad stelt mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld Amsta aansprakelijk voor het beperken van de vrijheden van de bewoners.

De cliëntenraad wil onder meer dat bewoners toestemming krijgen om meer familieleden te ontvangen en dat ze dit bezoek in hun eigen appartement mogen ontvangen. Ook moet de vaste mantelzorger onbeperkt toegang krijgen tot het appartement van de bewoner.