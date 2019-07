Claims bij Schiphol neergelegd na brandstofstoring

Schiphol kan megaclaims tegemoet zien na weer een ernstige storing die de luchthaven anderhalve dag platlegde. Luchtvaart- (Barin) en reissector (ANVR) willen hun schade verhalen. Die loopt in de tientallen miljoenen, schrijft De Telegraaf.

De storing in de brandstoftoevoer voor vliegtuigen van woensdag leidde tot honderden vluchtannuleringen, lange vertragingen en duizenden gestrande passagiers. Door het drukke vakantieseizoen is het moeilijk om vervangende vluchten te vinden. Dat drijft de kosten steeds verder op.

Ook de reizigers zijn zwaar de dupe. Velen klagen dat ze in de chaos aan hun lot zijn overgelaten en hoge kosten hebben gemaakt, terwijl zij hadden mogen rekenen op de zorgplicht van vliegmaatschappijen en reisorganisaties. Het is nog onduidelijk wie aansprakelijk is voor de zware systeemstoring bij leverancier Aircraft Fuel Supply, die kerosine op Schiphol distribueert. Het bedrijf wil niet reageren. Schiphol gaat ook niet in op mogelijke claims. Maatschappijen Transavia en KLM zeggen de operatie eerst op orde te moeten krijgen.

