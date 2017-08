Claimorganisatie stort zich op eiercrisis

Claimorganisatie Massaclaim stort zich op de firponilcrisis. Pluimveehouders die graag een schadevergoeding zien of financiële steun van de overheid willen hebben, kunnen zich aansluiten bij fipronil-compensatie.nl. De belangenorganisatie heeft naar eigen zeggen als belangrijkste doel faillissementen in de sector voorkomen.

Via de organisatie worden voor gedupeerde bedrijven zogeheten continuïteitsverklaringen opgesteld, waarmee uitstel van belastingsverplichtingen kan worden aangevraagd. Ook gaat fipronil-compensatie.nl in gesprek met overheidsinstanties over het eventueel verstrekken van noodkredieten of garanties. Verder zet de organisatie in op een schadevergoeding.

Massaclaim zette zich eerder in voor gedupeerden van misleiding over de winkansen bij de Staatsloterij. Verder verdedigde het bedrijf het financiële belang van benadeelden van rentederivaten.