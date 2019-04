Claim van Waddeneilanden voor schade MSC Zoe

De Waddeneilanden hebben een claim ingediend van 225.000 euro voor kosten die ze hebben gemaakt om de rommel op te ruimen uit de containers van de MSC Zoe. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Terschelling maandag laten weten.

Begin dit jaar verloor containerschip MSC Zoe 342 containers op de Noordzee boven de Waddeneilanden. De stranden van de eilanden raakten ernstig vervuild met de inhoud van de containers. De eilanden hebben de kosten van het opruimen gemeld bij Rijkswaterstaat, die namens betrokken overheden en natuurorganisaties de afhandeling van de schade coördineert. Vissers die een schadeclaim willen indienen, kunnen terecht bij reder MSC.

Rijkswaterstaat heeft ruim twintig meldingen van schade binnengekregen, maar doet geen mededelingen over bedragen.

In het Duitse deel van de Noordzee is een van de twee containers van de MSC Zoe waarin schadelijke stoffen zaten, geborgen. Een container met lithium-ion-batterijen is nog niet teruggevonden, meldt de veiligheidsregio Fryslân maandag. In totaal zijn in het gebied 269 delen van containers geborgen, waaronder negentien grotendeels volledige containers.

Naar schatting 3436 ton afval is in zee beland, waaronder de containers zelf en hun inhoud. Tot nu toe is minstens 2068 ton afval afgevoerd uit het Duitse- en Nederlandse deel van de Noordzee en van de Waddeneilanden en het vasteland.

Bij de strandovergangen op de eilanden staan containers waar bezoekers afval kunnen gooien, maar de laatste tijd wordt er weinig rommel meer verzameld omdat er niet zoveel meer aanspoelt. Van de Waddeneilanden kreeg Ameland de meeste troep te verstouwen: daar werd tot eind maart 354 ton afval opgeruimd.