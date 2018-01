CIWF: „Stop met alle kippenkooien”

De dierenrechtenorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) wil snel een verbod op alle kippenkooien in Nederland.

„Veel Nederlanders zullen denken dat het houden van legkippen in krappe kooien iets is van het verleden. En inderdaad, de kale of klassieke legbatterij is in Europa in 2012 afgeschaft. Maar wat velen niet weten, is dat er nog altijd miljoenen legkippen opgesloten zitten in kooien. Nog altijd zitten kippen dicht op elkaar gestopt op draadgaas, komen ze nooit buiten en hebben ze geen enkele ruimte om zichzelf te zijn”, aldus de organisatie.

Duitsland verbiedt alle kooien vanaf 2025, aldus CIWF, die de Tweede Kamer nu oproept ze ook in Nederland allemaal te verbieden. Zes miljoen kippen zitten volgens haar in een ‘verrijkte’ kooi („een A4-tje ruimte, een zitstok, een plastic matje met wat strooisel en een flapje als legnest”) of in ‘koloniehuisvesting’ (,,iets hoger, twee zitstokken, een groter matje en legnest, maar minder dan twee A4-tjes ruimte’). De verrijkte kooi wordt 2021 verboden, maar de koloniehuisvestingskooi blijft toegestaan.