City Pier City Loop Den Haag afgelast

De City Pier City Loop Den Haag is afgelast vanwege de verwachte onstuimige weersomstandigheden. De organisatie acht het niet verantwoord om de ruim 41.000 lopers zondag van start te laten gaan.

De verwachting is dat het hard gaat waaien en harde windstoten kunnen voorkomen. „In combinatie met het slechte weer en de lage gevoelstemperatuur is er sprake van een onverantwoorde situatie op zowel het Malieveld als het parcours. Na overleg met de burgemeester en hulpdiensten heeft de organisatie het besluit genomen om het evenement af te gelasten”, aldus de organisatie in een verklaring op de website.

De organisatie liet verder weten het te betreuren om de 45e editie van het hardloopevenement te annuleren, maar stelt dat de veiligheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en anderen voorop staat.

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgekondigd. Zondag vanaf het eind van de ochtend en de gehele middag komen harde windstoten voor van 80 tot 100 kilometer per uur.