Circa 13 miljoen mensen mogen naar stembus

Bijna 12,5 miljoen mensen in 335 gemeenten mogen woensdag 21 maart een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor het referendum mogen veel meer mensen naar de stembus: net geen 13 miljoen in 380 gemeenten. Dat blijkt uit gegevens die de gemeenten hebben verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

In tientallen gemeenten wordt niet gestemd voor de gemeenteraad omdat daar herindelingen hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. Dat geldt onder meer voor Haarlemmermeer en Groningen, waar in november verkiezingen worden gehouden, en Leeuwarden, waar vorig jaar november verkiezingen zijn geweest.

Voor het meedoen aan het referendum is de Nederlandse nationaliteit een voorwaarde. Een stem uitbrengen voor de lokale verkiezingen mag bijvoorbeeld ook als iemand in Nederland woont en de nationaliteit van een ander EU-land heeft.

In totaal zijn er volgens het CBS 7981 raadszetels te vergeven. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Almere hebben de grootste raden, met 45 zetels. Schiermonnikoog, Vlieland en Rozendaal hebben de kleinste, met 9 zetels. Die hebben ook alle 1 stemlokaal, terwijl Amsterdam er bijvoorbeeld 560 heeft. In totaal gaan er circa 8700 stemlokalen open.

Schiermonnikoog heeft de minste kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen: 801, terwijl Amsterdam er 674.286 telt.

Drie bijzondere Nederlandse gemeenten doen mee aan het referendum: Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.