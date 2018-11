Cipier gevangenis Sittard geschorst

De directeur van de gevangenis in Sittard heeft een medewerker geschorst wegens „integriteitsschending”. Dat heeft een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag bevestigd.

Volgens de regionale omroep L1 komt de schending erop neer dat de bewaarder mogelijk banden had met motorclub Satudarah. In verband met de „privacy van de betrokkene” wil de DJI dat niet bevestigen.

Het Bureau Integriteit van de DJI heeft een zogeheten feitenonderzoek gedaan naar de nu geschorste bewaker en naar een collega. Tijdens dit onderzoek heeft deze collega zelfmoord gepleegd.

Het onderzoek is inmiddels afgerond, aldus de woordvoerder, met als uitkomst dat de bewaarder de Sittardse gevangenis voorlopig nier meer in mag. Tijdens het onderzoek was hij al aan het werk gezet op een werkplek buiten de gevangenis. Op dit moment beraadt de directie zich op juridische vervolgstappen richting de betreffende medewerker, aldus de woordvoerder.