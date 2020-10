Cijfers coronabesmettingen laten voorzichtig lichtpuntje zien

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde dinsdag de nieuwe weekcijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Zes vragen.

Hoe ernstig zijn de cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde?

De aantallen groeien nog steeds. Dinsdag werd een nieuw dagrecord van 8182 besmettingen gemeld. In de teststraten stijgt het percentage positieve tests nog altijd. Bovendien verspreidt het virus zich steeds verder. Zorgelijk is ook dat het virus weliswaar nog steeds vooral bij jongeren wordt aangetroffen, maar het verschil met ouderen kleiner wordt. Ouderen hebben meer kans op een ernstig ziekteverloop. Zo was vrijwel iedere patiënt die vorige week werd gemeld als overleden door corona 70 jaar of ouder.

Welke gevolgen heeft het toenemend aantal besmettingen voor de druk op de ziekenhuizen?

De druk neemt verder toe. Een deel van de reguliere zorg moest al worden afgeschaald. Bovendien hebben de ziekenhuizen, meer dan in het afgelopen voorjaar, te maken met uitval van personeel dat zelf ziek of in quarantaine thuis zit.

De gedeeltelijke lockdown die vorige week woensdagavond inging zet kennelijk geen zoden aan de dijk?

Die conclusie is op dit moment nog veel te voorbarig. Het duurt ongeveer veertien dagen voor het effect van beperkende maatregelen zichtbaar is. Zo duurt het een dag of zes voordat de eerste symptomen van een besmetting openbaar komen. Daarna duurt het proces van test aanvragen, ondergaan en de analyse ervan ook nog ongeveer vier dagen.

De invloed van de gedeeltelijke lockdown op de bezetting in de ziekenhuizen laat zelfs nóg langer op zich wachten. Op 15 maart van dit jaar ging Nederland in een volledige lockdown en zelfs toen groeide het aantal ziekenhuisopnames tot 27 maart met niet minder dan zo’n 20 procent per dag door. Uitschieter was 27 maart toen op één dag 609 Covid-patiënten in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Pas daarna daalden de cijfers heel geleidelijk. Het duurde nog eens twee weken langer voordat rond 10 april het aantal patiënten op de ic begon te dalen.

Is er dan geen enkel lichtpuntje?

Jawel. De groei van het aantal nieuwe besmettingen lijkt iets af te nemen. Dat zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen schommelde in de afgelopen vijf dagen rond de 8000 en kende in elk geval tot en met dinsdag geen forse toenames van ruim 500 gevallen per dag, zoals in de afgelopen weken soms het geval was.

Het aantal dagelijkse besmettingen groeide de afgelopen week met gemiddeld 30 procent. In de vijf weken daarvoor was dat percentage niet zo laag. Twee weken terug bijvoorbeeld was het groeipercentage nog 54 procent.

Positief is ook dat het aantal bezette klinische bedden in de afgelopen week met 27 procent minder hard groeide dan de vijf weken ervoor. De groei van het aantal bezette ic-bedden nam weliswaar verder toe, maar het totale aantal door Covid-patiënten bezette ziekenhuisbedden groeide de afgelopen week met 32 procent minder hard dan in de vijf weken daarvoor.

Vanuit het Red Team, een club onafhankelijke deskundigen die het kabinet scherp moet houden, klonk dinsdag de roep om in de strijd tegen het virus de scholen te sluiten. Terecht?

Daar lijkt het niet op. Susan van den Hof, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, zei dinsdag op NPO Radio1 dat in de afgelopen week 6 procent van de besmette personen middelbare scholier was. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners ligt bij middelbare scholieren zelfs lager dan bij alle andere leeftijdsgroepen.

In de Volkskrant wijst kinderarts Károly Illy, lid van het Outbreak Management Team (OMT), bovendien op de brandhaarden zelf, de ‘clusters’ van besmettingen die met elkaar te maken hebben. „Van alle clusters is maar 7 procent terug te voeren op het onderwijs, de basisscholen en de kinderdagverblijven meegerekend.”

Wat zijn de nadelen van sluiting van de scholen?

Het OMT vindt dat een geheel of gedeeltelijk sluiten van scholen aanzienlijke „negatieve effecten op het welzijn en de gezondheid van de kinderen” heeft. Kinderpsychiaters waarschuwen dat een volledige sluiting van scholen zoals eerder dit jaar leidt tot een forse toename van neerslachtigheid en somberheid bij kinderen. Ook werkt schoolsluiting een ongezonde leefstijl in de hand.