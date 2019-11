CIDI geeft marechaussee onderscheiding

Het CIDI heeft dinsdagavond een onderscheiding aan de Koninklijke Marechaussee uitgereikt. De marechaussee kreeg de CIDI Respect Award voor het beveiligen van Joodse scholen en synagogen tegen mogelijke terreur. De marechaussee neemt die beveiliging al een aantal jaren op zich.

De Joodse organisatie kent de onderscheiding jaarlijks toe aan organisaties of personen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet tegen antisemitisme. „Dankzij de bescherming van de mannen en vrouwen van de Koninklijke Marechaussee kunnen Joden hun geloof en identiteit in vrijheid en veiligheid beleven. Die beveiliging is onmisbaar”, aldus CIDI-voorzitter Ronnie Eisenmann dinsdagavond in Den Haag bij het overhandigen van de onderscheiding. Die werd in ontvangst genomen door het Hoog Risico Beveiligingseskadron, het marechaussee-onderdeel dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van Joodse scholen en gebedshuizen.