CIDI demonstreert voor dragen keppel

Onder het motto #KeppelOp demonstreert het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) komende woensdag op het Plein in Den Haag tegen antisemitisme en voor het recht op het dragen van een keppel.

Aanleiding vormen de uitspraken van de Duitse antisemitismecommissaris Felix Klein. Hij zei zaterdag dat hij Joden niet zou adviseren om een keppel te dragen in sommige delen van het land. "Helaas moet ik dat zeggen", vertelde Klein in een interview met Duitse kranten. Klein zei dat het dragen van de keppel gevaarlijk kan zijn vanwege het toegenomen antisemitisme. Dat leidde tot veel rumoer in Duitsland en elders in Europa.

Het CIDI is eveneens verontrust. "Dat een regering een groep ontmoedigt om simpelweg zichzelf te zijn, mag nooit normaal worden", stelt het CIDI maandag. "Het is onacceptabel dat de slachtoffers zich maar moeten aanpassen door hun religieuze kledij, zoals een keppel, af te doen. Het zijn de daders die aangepakt moeten worden."

Het CIDI zegt dat in 2018 in Nederland een toename van het aantal antisemitische incidenten met 19 procent is geregistreerd.