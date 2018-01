Cia Kroon nieuwe burgemeester van Losser

Cia Kroon (VVD) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Losser. Ze treedt op 7 februari aan.

Kroon (56) is wethouder geweest in Lisse. Daarvoor was ze onder andere werkzaam bij de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vorige burgemeester van de Overijsselse gemeente, Michael Sijbom, legde per 15 mei 2017 zijn ambt neer, vier maanden voor het verstrijken van zijn eerste ambtstermijn. Jean Paul Gebben vervulde sindsdien de rol van waarnemend burgemeester.