Chrome waarschuwt als een opgeslagen wachtwoord is uitgelekt

Chrome, de meest gebruikte internetbrowser ter wereld, waarschuwt mensen voortaan wanneer een opgeslagen wachtwoord op straat komt te liggen. Gebruikers kunnen het wachtwoord dan veranderen om misbruik te voorkomen. Het maakt deel uit van de nieuwste versie van Chrome, die dinsdag uitkomt.

Google baseert zich op sites die gestolen inloggegevens bijhouden. In Chrome is het al mogelijk om de browser wachtwoorden te laten opslaan. Gebruikers kunnen zo voor elke dienst een uniek, sterk wachtwoord bedenken, zonder dat ze al die tientallen wachtwoorden zelf hoeven te onthouden. Op ondergrondse marktplaatsen wordt veel gehandeld in buitgemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden voor bijvoorbeeld webshops, internetbankieren en streamingdiensten.