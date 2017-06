Christusbeeld van kruis gestolen

Bij de Sint Caeciliakerk in het Brabantse dorp Veldhoven is deze week een Christusbeeld van het kruis gehaald en meegenomen. De diefstal werd woensdagochtend ontdekt, maakte de politie bekend. Koster Frans Moonen vertelde donderdag dat het vermoeden bestaat dat de dieven het beeld hebben meegenomen voor het materiaal.

Het beeld hing aan een groot wit kruis op een pleintje tussen de kerk en de begraafplaats aan de Dorpstraat in Veldhoven. De koster weet niet of het beeld van ijzer, koper of brons is gemaakt.

Het kerkbestuur heeft aangifte gedaan en hoopt dat de verzekering de schade vergoedt.