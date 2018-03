Christoph van Ingen (13) uit Oostzaan zag iets blauws onder het ijs zitten tijdens het schaatsen. Hij ging erop af, maakte een foto en werd een hit op Instagram.

De foto van het blauwgevederde dier kreeg inmiddels meer dan 1000 likes. Ondermeer RTL en het Algemeen Dagblad interviewden Christoph over zijn foto. De jongen had van tevoren niet gedacht dat zijn foto zo goed in de smaak zou vallen.

Hij overweegt het dier uit het ijs te zagen en op te zetten.