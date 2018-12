Christie’s veilt oude meesters Laurus-topman

Christie’s in Londen brengt donderdag en vrijdag een deel van de Eric Albada Jelgersma-collectie onder de hamer, een privéverzameling van onder meer schilderijen van Frans Hals, Anthony van Dyck en Jan Brueghel de Oude. „Het is één van de belangrijkste Nederlandse privécollecties”, licht Christie’s-topman Amjad Rauf toe. Er wordt een totaalopbrengst van tientallen miljoenen Britse ponden verwacht voor de stukken van wijlen de vroegere Laurus-topman.

Verzamelaar en zakenman Eric Albada Jelgersma was niet alleen baas van supermarktconcern Laurus, het moederbedrijf van supermarkten Super de Boer en Edah. Ook had hij wijnhuizen. Hij overleed dit jaar op 79-jarige leeftijd, maar besprak de veiling zelf nog met Christie’s.

Hij verzamelde deels met zijn vrouw Marie-Louise, met wie hij vooral interieurs samenstelde waaruit nu ook ruim driehonderd objecten ter veiling komen, zoals meubels, sculpturen en zilver. „Hij was een bijzondere man met veel passies, met name voor Hollandse en Vlaamse meesters. Hij verzamelde stukken met echt museale waarde.” Niettemin wordt er vooral op belangstelling gerekend van particulieren uit Amerika, Europa en Azië.

„We verwachten 25 tot 40 miljoen pond als totaalopbrengst, maar er zitten stukken bij die zo zeldzaam zijn en verder nooit op de markt komen, dus het is eigenlijk niet goed te zeggen”, aldus Rauf. Er waren voorbezichtigingen in New York, HongKong, Taipeh en Amsterdam.

De grote klapper wordt waarschijnlijk het paar portretten dat Frans Hals maakte van een stel dertigers. De opbrengst hiervan alleen al gaat rond de 10 miljoen pond schommelen, zo is de verwachting.

Ook is er werk bij van Judith Leyster (1609 - 1660), een van de zeer weinige vrouwelijke schilders uit de Gouden Eeuw en het enige vrouwelijke lid van het Haarlemse schildersgilde. „Dat is helemaal bijzonder”, zegt Rauf. Zoals in haar tijd gewoon was, wijdde ze zich naar haar trouwen vooral aan haar gezin en is haar loopbaan dus beperkt gebleven. Een schilderij dat ze maakte van een paar vrolijke lieden brengt volgens Christie’s rond de 2 miljoen pond op.